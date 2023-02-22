首相動静（２月２２日）
2023年02月22日09時15分
午前６時５分から同７時２７分まで、公邸で木原誠二官房副長官。同２８分、公邸発。同２９分、官邸着。同３５分から同８時３２分まで、木原官房副長官。
午前８時４７分、官邸発。同４８分、国会着。同５０分、衆院第１委員室へ。同５８分、衆院予算委員会開会。
首相動静（２月２２日）
2023年02月22日09時15分
午前６時５分から同７時２７分まで、公邸で木原誠二官房副長官。同２８分、公邸発。同２９分、官邸着。同３５分から同８時３２分まで、木原官房副長官。
午前８時４７分、官邸発。同４８分、国会着。同５０分、衆院第１委員室へ。同５８分、衆院予算委員会開会。
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