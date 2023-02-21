石川で震度３
2023年02月21日23時12分
２１日午後１０時５３分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、同県珠洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は４．１と推定される。
石川で震度３
2023年02月21日23時12分
２１日午後１０時５３分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、同県珠洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は４．１と推定される。
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