プーチン氏「現実理解できず」 ウクライナ高官が批判
2023年02月21日21時18分
【ブリュッセル時事】ウクライナのポドリャク大統領府顧問は２１日、ロシアのプーチン大統領の年次教書演説を受け「（プーチン氏は）正義や国際法を巡り対話する余地すらない、全く現実離れした世界にいる」と批判した。ポドリャク氏はその上で、プーチン氏は現状を理解しておらず、戦場とロシア国内の双方で混乱が拡大するとの見方を示した。
プーチン氏「現実理解できず」 ウクライナ高官が批判
2023年02月21日21時18分
【ブリュッセル時事】ウクライナのポドリャク大統領府顧問は２１日、ロシアのプーチン大統領の年次教書演説を受け「（プーチン氏は）正義や国際法を巡り対話する余地すらない、全く現実離れした世界にいる」と批判した。ポドリャク氏はその上で、プーチン氏は現状を理解しておらず、戦場とロシア国内の双方で混乱が拡大するとの見方を示した。
こんな記事も
国際用語
国際
ロシアの履行停止は「無責任」 米長官、新ＳＴＡＲＴで(02/21 22:28)
中国外交トップ訪ロ プーチン氏と面会か(02/21 22:21)
円、１３４円台後半 ロンドン外為(02/21 21:36)
プーチン氏「現実理解できず」 ウクライナ高官が批判(02/21 21:18)
新ＳＴＡＲＴ履行停止 プーチン氏、長期戦へ決意―侵攻１年で正当化・教書演説(02/21 21:15)
チリ人被告の控訴審開始 筑波大生不明事件―仏(02/21 20:28)
「対権威主義」で協力確認 台湾総統、米下院議員団と会談(02/21 19:37)
五輪談合、公費返還求める考え 小池都知事(02/21 19:36)
シャンシャン「可愛使者」 日本人の来訪歓迎―中国(02/21 19:24)
円、１３４円台後半 ロンドン外為(02/21 18:35)
中国の工作、防げていない 豪元首相(02/21 18:21)
党重要会議、２６～２８日開催 中国(02/21 17:46)
Ｍ６．３地震、６人死亡 建物が新たに倒壊―トルコ南部(02/21 17:11)
ウクライナ侵攻に「断固対応」 来日の米上院議員(02/21 16:49)
１月の欧州新車販売、１１．３％増 ６カ月連続プラス(02/21 16:13)
中国外相、「衝突激化、深く憂慮」 ウクライナ情勢、文書も発表(02/21 14:36)
ＮＹの公園でワニ捕獲 寒さでぐったり(02/21 14:23)
８５歳女性、ワニに襲われ死亡 米フロリダ州(02/21 14:13)
中ロが北朝鮮擁護、議論平行線 ＩＣＢＭ発射で緊急会合―国連安保理(02/21 13:31)
情報管理を徹底、極秘作戦 米大統領のキーウ電撃訪問(02/21 13:30)
シリア大統領、オマーン訪問 大地震後で初外遊(02/21 10:52)
ロシアＧＤＰ、２．１％減 制裁影響も落ち込み小幅―２２年(02/21 10:38)
洪水で４０人死亡 ブラジル(02/21 09:49)
米伊首脳、ウクライナ支援協議(02/21 08:19)
英中外相が電話会談 人権や台湾問題提起(02/21 08:16)
「事前に身の安全保証」 バイデン氏のキーウ訪問でロシア前大統領(02/21 07:30)
２１日に年次教書演説 プーチン氏、ウクライナ侵攻後初―西側批判、バイデン氏意識も(02/21 07:05)
バイデン氏、米国の決意内外に示す 国境から列車でキーウ訪問(02/21 07:04)
欧州、東西で温度差 ウクライナ支援、足並みに乱れも(02/21 07:04)
民主主義陣営の結束訴え バイデン米大統領がポーランド訪問(02/21 07:03)
ウォール・ストリート・ジャーナル