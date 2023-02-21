舞立嘉之氏死去（舞立昇治自民党参院議員の父）
2023年02月21日17時55分
舞立 嘉之氏（まいたち・よしゆき＝舞立昇治自民党参院議員の父）１８日死去、７７歳。島根県出身。葬儀は２３日午前１１時から鳥取県米子市長砂町１０７５の葬仙米子葬祭会館で。喪主は長男政男（まさお）氏。
舞立嘉之氏死去（舞立昇治自民党参院議員の父）
2023年02月21日17時55分
舞立 嘉之氏（まいたち・よしゆき＝舞立昇治自民党参院議員の父）１８日死去、７７歳。島根県出身。葬儀は２３日午前１１時から鳥取県米子市長砂町１０７５の葬仙米子葬祭会館で。喪主は長男政男（まさお）氏。
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