植田氏の所信聴取、参院は２７日
2023年02月21日16時38分
参院議院運営委員会は２１日の理事会で、次期日銀総裁候補の植田和男氏に対する所信聴取と質疑を２７日午後の同委で行うことを決めた。副総裁候補の内田真一、氷見野良三両氏への所信聴取は２８日午前に行う。衆院では、植田氏らへの所信聴取を２４日に実施することが決まっている。
植田氏の所信聴取、参院は２７日
2023年02月21日16時38分
参院議院運営委員会は２１日の理事会で、次期日銀総裁候補の植田和男氏に対する所信聴取と質疑を２７日午後の同委で行うことを決めた。副総裁候補の内田真一、氷見野良三両氏への所信聴取は２８日午前に行う。衆院では、植田氏らへの所信聴取を２４日に実施することが決まっている。
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