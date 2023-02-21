１月の欧州新車販売、１１．３％増 ６カ月連続プラス
2023年02月21日16時13分
【ブリュッセル時事】欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）が２１日公表した１月の欧州連合（ＥＵ）域内の新車販売台数（マルタを除く２６カ国、乗用車）は、前年同月比１１．３％増の７６万４１台だった。６カ月連続のプラスとなった。
主要国では、スペインが５１．４％増、イタリアが１９．０％増、フランスが８．８％増。一方、ドイツは２．６％減だった。
１月の欧州新車販売、１１．３％増 ６カ月連続プラス
2023年02月21日16時13分
【ブリュッセル時事】欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）が２１日公表した１月の欧州連合（ＥＵ）域内の新車販売台数（マルタを除く２６カ国、乗用車）は、前年同月比１１．３％増の７６万４１台だった。６カ月連続のプラスとなった。
主要国では、スペインが５１．４％増、イタリアが１９．０％増、フランスが８．８％増。一方、ドイツは２．６％減だった。
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ウォール・ストリート・ジャーナル