【ブリュッセル時事】欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）が２１日公表した１月の欧州連合（ＥＵ）域内の新車販売台数（マルタを除く２６カ国、乗用車）は、前年同月比１１．３％増の７６万４１台だった。６カ月連続のプラスとなった。



国内新車販売、１６％増 半導体不足は継続―１月

主要国では、スペインが５１．４％増、イタリアが１９．０％増、フランスが８．８％増。一方、ドイツは２．６％減だった。