台北--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- GIGABYTE(技嘉科技)とその子会社であるGiga Computingは、MWC 2023で次世代サーバーソリューションを共同発表します。展示ではエッジコンピューティング、AI開発、HPCデータセンター、クラウドサーバー、グリーンコンピューティング、ビジュアルコンピューティングのためのITソリューションを紹介し、「Power of Computing(コンピューティングの力)」のテーマと共鳴する内容となります。GIGABYTEの長年の専門力により、これらのサーバーは世界中の学術機関や企業で広く採用されており、さまざまな業界の革新を加速しています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230221005516/ja/

GIGABYTE at MWC 2023: Advancing AI, ESG and 5G Technology Breakthroughs through “Power of Computing” (Photo: Business Wire)