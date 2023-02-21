政労使会議の早期開催で一致 自公国３党
2023年02月21日11時46分
自民、公明、国民民主３党は２１日、賃上げに関する実務者協議を国会内で行い、政府、労働界、経済界の代表による「政労使会議」の早期開催が望ましいとの認識で一致した。時期や内容については当事者間の調整に委ねる。「政労使会議」について、岸田文雄首相は前向きに検討する意向を連合の芳野友子会長に伝えている。
政労使会議の早期開催で一致 自公国３党
2023年02月21日11時46分
自民、公明、国民民主３党は２１日、賃上げに関する実務者協議を国会内で行い、政府、労働界、経済界の代表による「政労使会議」の早期開催が望ましいとの認識で一致した。時期や内容については当事者間の調整に委ねる。「政労使会議」について、岸田文雄首相は前向きに検討する意向を連合の芳野友子会長に伝えている。
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