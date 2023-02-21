円相場、１３４円３３～３４銭 ２１日午前９時現在
2023年02月21日09時06分
２１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３４円３３～３４銭と、前日（１３４円０４～０６銭）に比べ２９銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３４円３３～３４銭 ２１日午前９時現在
2023年02月21日09時06分
２１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３４円３３～３４銭と、前日（１３４円０４～０６銭）に比べ２９銭の円安・ドル高となった。
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