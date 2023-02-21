畑岡は１０位変わらず 女子ゴルフ世界ランク
2023年02月21日08時16分
女子ゴルフの最新世界ランキングが２０日付で発表され、畑岡奈紗は１０位で前週と変わらなかった。山下美夢有は２３位、古江彩佳は２６位、西郷真央は３０位、笹生優花は３６位だった。１位はリディア・コー（ニュージーランド）で変動なし。 （時事）
畑岡は１０位変わらず 女子ゴルフ世界ランク
2023年02月21日08時16分
女子ゴルフの最新世界ランキングが２０日付で発表され、畑岡奈紗は１０位で前週と変わらなかった。山下美夢有は２３位、古江彩佳は２６位、西郷真央は３０位、笹生優花は３６位だった。１位はリディア・コー（ニュージーランド）で変動なし。 （時事）
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