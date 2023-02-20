【ロンドン時事】週明け２０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１３４円近辺で小動きとなった。正午現在は１３３円９５銭～１３４円０５銭と、前週末午後４時比３５銭の円高・ドル安。