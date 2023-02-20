円、１３４円近辺 ロンドン外為
2023年02月20日21時29分
【ロンドン時事】週明け２０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１３４円近辺で小動きとなった。正午現在は１３３円９５銭～１３４円０５銭と、前週末午後４時比３５銭の円高・ドル安。
円、１３４円近辺 ロンドン外為
2023年02月20日21時29分
【ロンドン時事】週明け２０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１３４円近辺で小動きとなった。正午現在は１３３円９５銭～１３４円０５銭と、前週末午後４時比３５銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
バイデン米大統領、ウクライナを電撃訪問 首脳会談で「揺るぎない支持」確認―ロシア侵攻後初、１年控え(02/20 22:45)
松本零士さん死去、仏で大きく報道 「日本漫画の世界的スター」(02/20 22:20)
円、１３４円近辺 ロンドン外為(02/20 21:29)
豪考古学者ら人質、身代金要求 パプア(02/20 20:55)
ＥＵ外相、対ロ武器支援は「レッドライン」 中国の動向警戒(02/20 20:47)
「米国は命令する資格ない」 国務長官に反発―中国外務省(02/20 20:32)
ＮＺ政権に洪水の試練 物価高と二重苦に(02/20 20:31)
イラン、ウラン濃縮８４％か 「事実の歪曲」と否定―報道(02/20 18:51)
円、１３４円台前半 ロンドン外為(02/20 18:27)
北欧ＮＡＴＯ協議を再開へ 米国務長官、地震で追加支援―トルコ外相(02/20 18:15)
ロシア攻勢「限定的」 バイデン氏訪欧で核威嚇も―米シンクタンク(02/20 17:56)
日本との安保協力強調 北朝鮮ミサイル発表で異例―韓国(02/20 17:45)
ヌード画像送受信を制限 子ども保護機能、日本でも―米アップル(02/20 16:21)
ＡＩ発展で人権侵害リスク 国連高官、保護策充実を要求(02/20 14:24)
スカーフに「敬意払わず」 イラン司法当局、女性を訴追(02/20 14:23)
避難の５０代女性、日本語学習に奮闘 同年代と「つながり」求める―ウクライナ侵攻１年(02/20 13:34)
デフォルトの瀬戸際に ＩＭＦ融資遅れ、外貨不足に拍車―パキスタン(02/20 13:33)
中国、対ロ武器支援検討か 米国務長官が懸念(02/20 13:32)
リオのカーニバル、佳境に コロナ乗り越え３年ぶり通常開催(02/20 13:32)
北朝鮮が短距離弾道ミサイル２発 与正氏「太平洋」への発射警告―国連安保理、２１日緊急会合(02/20 12:00)
北朝鮮による１８日のＩＣＢＭ発射「強く非難」 国連総長(02/20 10:58)
ＦＢとインスタに月額サービス 成り済まし防止強化、優先表示も―米メタ(02/20 09:46)
ベラルーシ前外相「自殺」か 独立系報道(02/20 08:09)
「台湾有事へ備え進んだ」 郭育仁・台湾国策研究院執行長―ウクライナ侵攻１年(02/20 07:06)
米ＥＶ市場で値下げ競争 テスラに応戦、新興メーカー苦境(02/20 07:05)
対ロシア前面、東アジアも議論 軍備増強鮮明に―ミュンヘン安保会議閉幕(02/20 07:05)
偵察気球巡り非難応酬 緊張緩和、首脳協議に持ち越し―米中外交トップ会談(02/20 07:04)
米大統領、２１日演説 ウクライナ侵攻１年で訪欧―戦闘機供与も議論か(02/20 07:04)
アパートに砲撃の痕、続く停電 「引っ越したい。でもどこに」―ウクライナ侵攻１年(02/20 07:03)
対ロ制裁、限界浮き彫り 抑止効果薄く、戦火やまず―ウクライナ侵攻１年(02/20 07:02)
ウォール・ストリート・ジャーナル