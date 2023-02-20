Ｊリーグ出場停止選手（２０日）
2023年02月20日19時54分
【Ｊ１】（第２節）
▽川崎・ジェジエウ
【Ｊ２】（第２節）
▽千葉・田中和樹▽熊本・松岡瑠夢
【Ｊ３】（第１節）
▽八戸・饗庭瑞生
Ｊリーグ出場停止選手（２０日）
2023年02月20日19時54分
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