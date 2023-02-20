ＪＲ東海、名古屋駅で無人ロボットを走行 運搬作業の省力化へ検証
2023年02月20日19時33分
ＪＲ東海は２０日、名古屋駅構内で無人ロボットを用い、運搬作業効率化の検証を行うと発表した。駅構内での作業などの省力化に向けた技術開発の一環で、２８日に実施する。
ＪＲ東海、名古屋駅で無人ロボットを走行 運搬作業の省力化へ検…
2023年02月20日19時33分
ＪＲ東海は２０日、名古屋駅構内で無人ロボットを用い、運搬作業効率化の検証を行うと発表した。駅構内での作業などの省力化に向けた技術開発の一環で、２８日に実施する。
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