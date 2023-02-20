ノーリツは２０日、給湯器やテーブルコンロを含むほぼすべての商品の希望小売価格を、５月１日出荷分から約４～３０％引き上げると発表した。エネルギーや物流費、原材料価格の高騰を受けた措置。



宅配便１０％値上げ ヤマト運輸、４月３日から

ガス給湯器や石油給湯器などは約５～１５％、ガスファンヒーターは６％程度、ビルトインコンロやテーブルコンロは約４～１０％値上げする。

同社は昨年７月（受注分）にも、ほぼ全商品を値上げしていた。