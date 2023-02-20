国民体育大会冬季大会スキー競技会は２０日、岩手県八幡平市の田山クロスカントリーコースなどで最終日の競技が行われ、男女総合は北海道、女子総合は長野がそれぞれ優勝した。

距離４０キロリレーの成年男子は北海道（松村、児玉、蜂須賀、大田喜）、同２０キロリレーの女子は長野（山本真、山崎、宮崎、小林千）が制した。アルペン大回転の少年男子は直江優作（北海道・小樽双葉高）が勝った。