岸田首相、米議員団の広島訪問歓迎
2023年02月20日17時36分
岸田文雄首相は２０日午後、首相官邸で来日中の米議会「日本研究グループ」のダイアナ・デゲット下院議員（民主党）らの表敬を受けた。議員団が広島訪問を予定していることに触れ、「被爆の実相に触れていただくことは大変意義深い」と歓迎した。
首相は北朝鮮の弾道ミサイル発射を踏まえ、「日米同盟の抑止力・対処力強化が重要だ」と強調。議員団は「両政府の取り組みを引き続き支援したい」と語った。
岸田首相、米議員団の広島訪問歓迎
2023年02月20日17時36分
岸田文雄首相は２０日午後、首相官邸で来日中の米議会「日本研究グループ」のダイアナ・デゲット下院議員（民主党）らの表敬を受けた。議員団が広島訪問を予定していることに触れ、「被爆の実相に触れていただくことは大変意義深い」と歓迎した。
首相は北朝鮮の弾道ミサイル発射を踏まえ、「日米同盟の抑止力・対処力強化が重要だ」と強調。議員団は「両政府の取り組みを引き続き支援したい」と語った。
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