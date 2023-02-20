松野官房長官、松本零士さんに哀悼の意
2023年02月20日17時08分
松野博一官房長官は２０日の記者会見で、漫画家の松本零士さんが死去したことについて「戦後日本を代表する漫画家の一人として、海外でも人気を博す、優れた作品を生み出された」と功績をたたえ、哀悼の意を示した。
松野官房長官、松本零士さんに哀悼の意
2023年02月20日17時08分
松野博一官房長官は２０日の記者会見で、漫画家の松本零士さんが死去したことについて「戦後日本を代表する漫画家の一人として、海外でも人気を博す、優れた作品を生み出された」と功績をたたえ、哀悼の意を示した。
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相、米議員団の広島訪問歓迎(02/20 17:36)
泉氏発言「先走り過ぎ」 衆院補選の候補者調整で―立民・岡田氏(02/20 17:17)
松野官房長官、松本零士さんに哀悼の意(02/20 17:08)
行政計画、原則自治体判断に 省庁向け指針を了承―内閣府会議(02/20 16:56)
クアッド外相、３月上旬会合へ Ｇ２０に合わせインドで(02/20 16:54)
日本との安保協力強調 北朝鮮ミサイル発表で異例―韓国(02/20 16:27)
ガーシー氏に「陳謝」要求へ ２１日参院懲罰委採決(02/20 16:11)
衆院補選、千葉５区で新人擁立へ 山口２区は岸氏長男―自民(02/20 15:41)
首相動静（２月２０日）(02/20 15:12)
松野官房長官「伝達確認できず再送信」 発射情報、海保３回発出で(02/20 12:20)
北朝鮮が短距離弾道ミサイル２発 与正氏「太平洋」への発射警告―国連安保理、２１日緊急会合(02/20 12:00)
児童手当、所得制限撤廃へ法案 立・維が共同提出(02/20 11:58)
アルバニア首相、２１日来日(02/20 11:44)
現職浜田氏、再選出馬へ 高知知事選(02/20 10:33)
新居住区域、住民帰還の土台に 渡辺復興相―東日本大震災１２年(02/20 07:14)
立民代表、共闘で「内憂外患」 維新反発、リベラル系は不信感(02/20 07:13)
ロシア継戦能力「まだある」 核使用、プーチン氏次第―防衛研・高橋杉雄氏インタビュー(02/20 07:01)
「自由主義秩序は反撃している」 クローニン米ボストン大教授・ウクライナ侵攻１年(02/20 07:01)
庁舎移転「反対」多数 投票率５０％割れ、尊重義務なし―高知県室戸市(02/19 22:41)
北朝鮮、抜き打ちでＩＣＢＭ訓練 日米韓、爆撃機飛行で対抗(02/19 22:21)
首相動静（２月１９日）(02/19 22:02)
岸田首相、岡山・奈義町を視察 少子化「社会の意識変革重要」(02/19 21:24)
党勢回復へ結束確認 泉氏「政権交代目指す」―立民党大会(02/19 18:26)
小沢政治塾が活動休止 新型コロナで応募者減(02/19 17:49)
岸田首相、ミサイル対応「支障なし」(02/19 17:44)
石井幹事長を埼玉１４区で擁立へ 公明、次期衆院選で(02/19 11:19)
元徴用工、早期解決へ意思疎通 日韓外相、肩代わり案を協議(02/19 07:54)
栄誉賞、政権浮揚に効果なし？ 岸田内閣、車いすテニスの国枝さんに授与検討(02/19 07:13)
与党「１０増１０減」で神経戦 公明４枠要求、自民慎重―次期衆院選(02/19 07:12)
奈良、徳島で自民分裂 北海道は与野党対決―９知事選告示まで１カ月(02/19 07:12)