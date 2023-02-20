愛知銀と中京銀、財務支援セミナー開催 中小の資金繰り支援で
2023年02月20日16時45分
あいちフィナンシャルグループの子会社である愛知銀行と中京銀行は２０日、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業を対象に財務支援制度を紹介するセミナーを３月に開催すると発表した。
愛知銀と中京銀、財務支援セミナー開催 中小の資金繰り支援で
2023年02月20日16時45分
あいちフィナンシャルグループの子会社である愛知銀行と中京銀行は２０日、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業を対象に財務支援制度を紹介するセミナーを３月に開催すると発表した。
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