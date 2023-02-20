ヌード画像送受信を制限 子ども保護機能、日本でも―米アップル
2023年02月20日16時21分
【シリコンバレー時事】米アップルは１９日、子どもがヌード画像を送受信しないよう制限をかけられる機能を、日本でも提供すると明らかにした。性犯罪や虐待から子どもを保護する。スマートフォンなどの端末側で人工知能（ＡＩ）が画像分析を行う仕組みのため、メッセージのプライバシーは保護されるという。
ヌード画像送受信を制限 子ども保護機能、日本でも―米アップル
2023年02月20日16時21分
【シリコンバレー時事】米アップルは１９日、子どもがヌード画像を送受信しないよう制限をかけられる機能を、日本でも提供すると明らかにした。性犯罪や虐待から子どもを保護する。スマートフォンなどの端末側で人工知能（ＡＩ）が画像分析を行う仕組みのため、メッセージのプライバシーは保護されるという。
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