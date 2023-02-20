円相場、１３４円２８～２９銭 ２０日正午現在
2023年02月20日12時08分
２０日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３４円２８～２９銭と、前週末（１３４円７９～８０銭）に比べ５１銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３４円２８～２９銭 ２０日正午現在
2023年02月20日12時08分
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