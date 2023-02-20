児童手当、所得制限撤廃へ法案 立・維が共同提出
2023年02月20日11時58分
立憲民主党と日本維新の会は２０日、児童手当の所得制限を撤廃する児童手当法改正案を衆院に共同提出した。立民の大西健介政調会長代理は「与党にも制限撤廃の声がある中、国会における議論をリードしたい」と記者団に強調。撤廃には１０００億円程度の費用を見込んでいる。
両党が進める「国会共闘」の一環。ひとり親世帯対象の児童扶養手当や高校の授業料無償化についても、所得制限の撤廃を検討するよう求めた。
児童手当、所得制限撤廃へ法案 立・維が共同提出
2023年02月20日11時58分
立憲民主党と日本維新の会は２０日、児童手当の所得制限を撤廃する児童手当法改正案を衆院に共同提出した。立民の大西健介政調会長代理は「与党にも制限撤廃の声がある中、国会における議論をリードしたい」と記者団に強調。撤廃には１０００億円程度の費用を見込んでいる。
両党が進める「国会共闘」の一環。ひとり親世帯対象の児童扶養手当や高校の授業料無償化についても、所得制限の撤廃を検討するよう求めた。
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