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児童手当、所得制限撤廃へ法案　立・維が共同提出

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児童手当、所得制限撤廃へ法案　立・維が共同提出

2023年02月20日11時58分

衆院の岡田憲治事務総長（中央左）に児童手当所得制限撤廃に関する議員立法を提出する立憲民主党と日本維新の会の国会議員＝２０日午前、国会内

衆院の岡田憲治事務総長（中央左）に児童手当所得制限撤廃に関する議員立法を提出する立憲民主党と日本維新の会の国会議員＝２０日午前、国会内

　立憲民主党と日本維新の会は２０日、児童手当の所得制限を撤廃する児童手当法改正案を衆院に共同提出した。立民の西政調会長代理は「与党にも制限撤廃の声がある中、国会における議論をリードしたい」と記者団に強調。撤廃には１０００億円程度の費用を見込んでいる。
　両党が進める「国会共闘」の一環。ひとり親世帯対象の児童扶養手当や高校の授業料無償化についても、所得制限の撤廃を検討するよう求めた。

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