【ニューヨーク時事】グテレス国連事務総長は１９日、報道官を通じ、北朝鮮による１８日の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射を「強く非難する」との声明を発表した。その上で、北朝鮮に対し、挑発行為をやめ、非核化に向けた対話を再開するよう求めた。