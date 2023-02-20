北朝鮮による１８日のＩＣＢＭ発射「強く非難」 国連総長
2023年02月20日10時58分
【ニューヨーク時事】グテレス国連事務総長は１９日、報道官を通じ、北朝鮮による１８日の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射を「強く非難する」との声明を発表した。その上で、北朝鮮に対し、挑発行為をやめ、非核化に向けた対話を再開するよう求めた。
北朝鮮による１８日のＩＣＢＭ発射「強く非難」 国連総長
2023年02月20日10時58分
【ニューヨーク時事】グテレス国連事務総長は１９日、報道官を通じ、北朝鮮による１８日の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射を「強く非難する」との声明を発表した。その上で、北朝鮮に対し、挑発行為をやめ、非核化に向けた対話を再開するよう求めた。
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