現職浜田氏、再選出馬へ 高知知事選
2023年02月20日10時33分
１２月の任期満了に伴う高知県知事選に、現職で１期目の浜田省司氏（６０）が再選を目指し出馬する意向を固めたことが、２０日までに分かった。関係者によると、３月の県議会で表明する見通し。
現職浜田氏、再選出馬へ 高知知事選
2023年02月20日10時33分
１２月の任期満了に伴う高知県知事選に、現職で１期目の浜田省司氏（６０）が再選を目指し出馬する意向を固めたことが、２０日までに分かった。関係者によると、３月の県議会で表明する見通し。
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