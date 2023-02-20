女子テニスの最新世界ランキングが２０日付で発表され、戦列を離れている大坂なおみ（フリー）は前週と変わらず６６位だった。内島萌夏（安藤証券）は二つ下がり１２３位、日比野菜緒（ブラス）は１３８位。

１位はイガ・シフィオンテク（ポーランド）。前週４位のジェシカ・ペグラ（米国）が３位に上がった。 （時事）