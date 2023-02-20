吉田はフル出場 欧州サッカー
2023年02月20日09時17分
【ロンドン時事】サッカーの欧州各国リーグは１９日、各地で行われ、ドイツ１部でシャルケの吉田麻也は敵地でのウニオン・ベルリン戦にフル出場した。試合は０―０で引き分けた。
ベルギー１部で、セルクル・ブルージュの上田綺世はホームのクラブ・ブルージュ戦でフル出場。試合は２―２で引き分けた。ポルトガル１部では、カザピアの相馬勇紀がホームでのギマランイス戦で後半終盤までプレー。試合は０―０で引き分けた。
吉田はフル出場 欧州サッカー
2023年02月20日09時17分
【ロンドン時事】サッカーの欧州各国リーグは１９日、各地で行われ、ドイツ１部でシャルケの吉田麻也は敵地でのウニオン・ベルリン戦にフル出場した。試合は０―０で引き分けた。
ベルギー１部で、セルクル・ブルージュの上田綺世はホームのクラブ・ブルージュ戦でフル出場。試合は２―２で引き分けた。ポルトガル１部では、カザピアの相馬勇紀がホームでのギマランイス戦で後半終盤までプレー。試合は０―０で引き分けた。
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