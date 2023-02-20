１回目で９位の日本チームは、８位のイタリアと小差だった。３回目に進めるのは上位８チームだけ。２回目に竹内が飛んだ時点では点差がやや開いたが、佐藤慧が盛り返した。竹内は「ぎりぎりだったが、慧一が頑張ってくれた」と後輩をたたえた。

佐藤慧は３回目に「今、自分ができる一番いいジャンプ」でＫ点越えの９３メートルを飛んだ。自ら引き寄せた最後の飛躍で出た会心のジャンプ。「巡り合わせ」と喜んだ。（ルシュノフ時事）