【ナッシュビル（米テネシー州）時事】サッカー女子の国際親善大会シービリーブス・カップは１９日、米テネシー州ナッシュビルで第２戦が行われ、国際連盟（ＦＩＦＡ）ランキング１１位の日本（なでしこジャパン）は同１位の米国に０―１で敗れ、２連敗を喫した。米国は２連勝。

日本は前線からプレスをかけて押し気味に試合を進めたが、前半終了間際にカウンターから失点。巻き返せなかった。

日本は２２日の最終戦で東京五輪金メダルのカナダと当たる。