北朝鮮が短距離弾道ミサイル２発 与正氏「太平洋」への発射警告
2023年02月20日08時30分
【ソウル時事】韓国軍は２０日、北朝鮮が日本海に短距離弾道ミサイル２発を発射したと発表した。日本の防衛省によると、いずれも日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外に落下したと推定される。
北朝鮮の金与正朝鮮労働党副部長は２０日の談話で、米軍の行動次第で太平洋に弾道ミサイルを撃ち込むことを示唆した。
北朝鮮が短距離弾道ミサイル２発 与正氏「太平洋」への発射警告
2023年02月20日08時30分
【ソウル時事】韓国軍は２０日、北朝鮮が日本海に短距離弾道ミサイル２発を発射したと発表した。日本の防衛省によると、いずれも日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外に落下したと推定される。
北朝鮮の金与正朝鮮労働党副部長は２０日の談話で、米軍の行動次第で太平洋に弾道ミサイルを撃ち込むことを示唆した。
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