東京、新たに９９２人感染 ３３日ぶり前週上回る―新型コロナ
2023年02月19日17時09分
東京都は１９日、新たに９９２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ１９３人増え、３３日ぶりに前週を上回った。新たな死者は８人。都基準による重症者は前日と同じ１３人だった。
東京、新たに９９２人感染 ３３日ぶり前週上回る―新型コロナ
2023年02月19日17時09分
東京都は１９日、新たに９９２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ１９３人増え、３３日ぶりに前週を上回った。新たな死者は８人。都基準による重症者は前日と同じ１３人だった。
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