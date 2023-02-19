日本男子は２１位 世界バイアスロン
2023年02月19日11時27分
バイアスロンの世界選手権は１８日、ドイツのオーベルホフで行われ、男子３０キロリレーで日本（立崎幹、小島、山本、長岡＝いずれも自衛隊）は２１位だった。女子２４キロリレーで日本（立崎芙、佐藤、蜂須賀、福田＝いずれも自衛隊）は最下位の１６位。 （時事）
日本男子は２１位 世界バイアスロン
2023年02月19日11時27分
バイアスロンの世界選手権は１８日、ドイツのオーベルホフで行われ、男子３０キロリレーで日本（立崎幹、小島、山本、長岡＝いずれも自衛隊）は２１位だった。女子２４キロリレーで日本（立崎芙、佐藤、蜂須賀、福田＝いずれも自衛隊）は最下位の１６位。 （時事）
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