バイアスロンの世界選手権は１８日、ドイツのオーベルホフで行われ、男子３０キロリレーで日本（立崎幹、小島、山本、長岡＝いずれも自衛隊）は２１位だった。女子２４キロリレーで日本（立崎芙、佐藤、蜂須賀、福田＝いずれも自衛隊）は最下位の１６位。 （時事）