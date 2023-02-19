米中外交トップが会談 偵察気球問題を協議―ミュンヘン
2023年02月19日06時17分
【ミュンヘン時事】ブリンケン米国務長官と中国外交トップの王毅・共産党政治局員は１８日、ドイツ南部ミュンヘンで会談した。米国務省が発表した。中国の偵察気球を米軍が撃墜した問題を巡って米中関係が緊張する中、意思疎通の確保を協議したとみられる。
両氏の会談は気球撃墜後初めて。バイデン米大統領は習近平国家主席と協議する意向を示しており、米中の緊張緩和の機運醸成につながる可能性がある。
米中外交トップが会談 偵察気球問題を協議―ミュンヘン
2023年02月19日06時17分
【ミュンヘン時事】ブリンケン米国務長官と中国外交トップの王毅・共産党政治局員は１８日、ドイツ南部ミュンヘンで会談した。米国務省が発表した。中国の偵察気球を米軍が撃墜した問題を巡って米中関係が緊張する中、意思疎通の確保を協議したとみられる。
両氏の会談は気球撃墜後初めて。バイデン米大統領は習近平国家主席と協議する意向を示しており、米中の緊張緩和の機運醸成につながる可能性がある。
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ウォール・ストリート・ジャーナル