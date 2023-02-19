林氏、ウクライナ外相と会談 支援継続を強調
2023年02月19日00時11分
【ミュンヘン時事】林芳正外相は１８日午後（日本時間同）、ウクライナのクレバ外相とドイツ南部ミュンヘンで会談した。日本がウクライナ支援を続ける姿勢を強調し、「先進７カ国（Ｇ７）議長国として、国際社会が結束して対ロシア制裁と強力な支援を継続できるよう役割を果たす」と伝えた。
林氏、ウクライナ外相と会談 支援継続を強調
2023年02月19日00時11分
【ミュンヘン時事】林芳正外相は１８日午後（日本時間同）、ウクライナのクレバ外相とドイツ南部ミュンヘンで会談した。日本がウクライナ支援を続ける姿勢を強調し、「先進７カ国（Ｇ７）議長国として、国際社会が結束して対ロシア制裁と強力な支援を継続できるよう役割を果たす」と伝えた。
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