菅前首相、同性婚巡り「人権尊重を」
2023年02月18日20時08分
自民党の菅義偉前首相は１８日、同性婚制度を巡り、「偏見だとか、そうしたことがあってはならない。人権や尊厳を尊重していくことが大事だ」と述べた。北海道帯広市で記者団の質問に答えた。
選択的夫婦別姓制度については「悩んでいる方もいるわけだから、重く受け止めながら国民全体で議論していただくことが大事だ」と語った。
菅前首相、同性婚巡り「人権尊重を」
2023年02月18日20時08分
自民党の菅義偉前首相は１８日、同性婚制度を巡り、「偏見だとか、そうしたことがあってはならない。人権や尊厳を尊重していくことが大事だ」と述べた。北海道帯広市で記者団の質問に答えた。
選択的夫婦別姓制度については「悩んでいる方もいるわけだから、重く受け止めながら国民全体で議論していただくことが大事だ」と語った。
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