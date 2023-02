仏クレルモンフェラン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) --規制関連ニュース:

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230218005022/ja/

PVH Corp. joins fiber-to-fiber consortium founded by Carbios, On, Patagonia, PUMA and Salomon