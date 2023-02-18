夫婦を２９６時間ぶり救出 トルコ地震
2023年02月18日19時44分
【イスタンブール時事】６日のトルコ大地震で被災した南部ハタイ県で１８日、同じ建物のがれきの中からシリア人とみられる夫婦が２９６時間ぶりに救出された。地元メディアが伝えた。子供１人も一緒に発見されたが、死亡が確認されたという。
大地震ではトルコ国内で３万９６００人以上が死亡し、隣国シリアを含めた犠牲者数は４万５０００人超となっている。
夫婦を２９６時間ぶり救出 トルコ地震
2023年02月18日19時44分
【イスタンブール時事】６日のトルコ大地震で被災した南部ハタイ県で１８日、同じ建物のがれきの中からシリア人とみられる夫婦が２９６時間ぶりに救出された。地元メディアが伝えた。子供１人も一緒に発見されたが、死亡が確認されたという。
大地震ではトルコ国内で３万９６００人以上が死亡し、隣国シリアを含めた犠牲者数は４万５０００人超となっている。
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ウォール・ストリート・ジャーナル