【イスタンブール時事】６日のトルコ大地震で被災した南部ハタイ県で１８日、同じ建物のがれきの中からシリア人とみられる夫婦が２９６時間ぶりに救出された。地元メディアが伝えた。子供１人も一緒に発見されたが、死亡が確認されたという。



〔写真特集〕トルコ大地震

大地震ではトルコ国内で３万９６００人以上が死亡し、隣国シリアを含めた犠牲者数は４万５０００人超となっている。