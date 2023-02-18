登里は全治５週間 Ｊ１川崎
2023年02月18日15時05分
Ｊ１川崎は１８日、ＤＦ登里享平が左ふくらはぎのヒラメ筋肉離れで全治５週間と診断されたと発表した。１１日の練習で負傷した。
登里は全治５週間 Ｊ１川崎
2023年02月18日15時05分
Ｊ１川崎は１８日、ＤＦ登里享平が左ふくらはぎのヒラメ筋肉離れで全治５週間と診断されたと発表した。１１日の練習で負傷した。
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