欧州サッカー各国リーグ（１７日）
2023年02月18日09時30分
▽スペイン１部リーグ
ジローナ ６―２ アルメリア
▽イタリア・セリエＡ
ナ ポ リ ２―０ サッスオロ
▽ドイツ１部リーグ
アウクスブル １―０ ホッフェンハ
ク イム
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（１７日）
2023年02月18日09時30分
▽スペイン１部リーグ
ジローナ ６―２ アルメリア
▽イタリア・セリエＡ
ナ ポ リ ２―０ サッスオロ
▽ドイツ１部リーグ
アウクスブル １―０ ホッフェンハ
ク イム
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