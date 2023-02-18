ＥＵ、中国と４年ぶり人権対話 香港・ウイグルで懸念伝達
2023年02月18日07時26分
【ブリュッセル時事】欧州連合（ＥＵ）と中国は１７日、ブリュッセルで人権問題を話し合う会合を開き、女性や子どもの権利保護の重要性などを確認した。人権に関する双方の会合は２０１９年４月以来。ＥＵ側は香港や新疆ウイグル自治区などでの人権弾圧に強い懸念を伝達した。
ＥＵ、中国と４年ぶり人権対話 香港・ウイグルで懸念伝達
2023年02月18日07時26分
【ブリュッセル時事】欧州連合（ＥＵ）と中国は１７日、ブリュッセルで人権問題を話し合う会合を開き、女性や子どもの権利保護の重要性などを確認した。人権に関する双方の会合は２０１９年４月以来。ＥＵ側は香港や新疆ウイグル自治区などでの人権弾圧に強い懸念を伝達した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル