【ブリュッセル時事】欧州連合（ＥＵ）と中国は１７日、ブリュッセルで人権問題を話し合う会合を開き、女性や子どもの権利保護の重要性などを確認した。人権に関する双方の会合は２０１９年４月以来。ＥＵ側は香港や新疆ウイグル自治区などでの人権弾圧に強い懸念を伝達した。