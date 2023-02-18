中国気球の残骸回収完了 米軍
2023年02月18日05時59分
【ワシントン時事】米軍は１７日、米本土上空へ飛来後に撃墜した中国の偵察気球について、残骸の回収作業を１６日に完了したと発表した。連邦捜査局（ＦＢＩ）に送られ、分析が行われているという。
中国気球の残骸回収完了 米軍
2023年02月18日05時59分
【ワシントン時事】米軍は１７日、米本土上空へ飛来後に撃墜した中国の偵察気球について、残骸の回収作業を１６日に完了したと発表した。連邦捜査局（ＦＢＩ）に送られ、分析が行われているという。
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ウォール・ストリート・ジャーナル