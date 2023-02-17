賃上げ５．５％要求 物価高など反映―三菱ＵＦＪ銀労組
2023年02月17日20時36分
三菱ＵＦＪ銀行の労働組合は１７日、２０２３年春闘で５．５％の賃上げを求める要求案をまとめた。最近の物価高などを反映し、前年要求の３．５％から大きく引き上げた。後日、経営側に提出する。
同行の労組は２０年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）での要求方式を廃止し、給与と賞与を合わせた「総報酬」ベースに切り替えた。ただ、今春闘では一部ベア相当分も含めるという。
賃上げ５．５％要求 物価高など反映―三菱ＵＦＪ銀労組
2023年02月17日20時36分
三菱ＵＦＪ銀行の労働組合は１７日、２０２３年春闘で５．５％の賃上げを求める要求案をまとめた。最近の物価高などを反映し、前年要求の３．５％から大きく引き上げた。後日、経営側に提出する。
同行の労組は２０年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）での要求方式を廃止し、給与と賞与を合わせた「総報酬」ベースに切り替えた。ただ、今春闘では一部ベア相当分も含めるという。
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