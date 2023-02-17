福岡で震度３
2023年02月17日19時58分
１７日午後７時３８分ごろ、福岡県北西沖を震源とする地震があり、同県宗像市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．３と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝福岡県宗像市
震度２＝福岡市、山口県下関市、佐賀県唐津市、長崎県平戸市。
福岡で震度３
2023年02月17日19時58分
１７日午後７時３８分ごろ、福岡県北西沖を震源とする地震があり、同県宗像市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．３と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝福岡県宗像市
震度２＝福岡市、山口県下関市、佐賀県唐津市、長崎県平戸市。
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