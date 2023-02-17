円下落、一時１３５円近辺 ２カ月ぶり円安―ロンドン外為
2023年02月17日18時24分
【ロンドン時事】週末１７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、一時１ドル＝１３５円近辺に下落し、２カ月ぶりの円安水準となった。日米金利差拡大観測を背景にドルが買われた海外市場の流れを引き継いだ。午前９時現在は１３４円８５～９５銭と、前日午後４時比７０銭の円安・ドル高。
円下落、一時１３５円近辺 ２カ月ぶり円安―ロンドン外為
2023年02月17日18時24分
【ロンドン時事】週末１７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、一時１ドル＝１３５円近辺に下落し、２カ月ぶりの円安水準となった。日米金利差拡大観測を背景にドルが買われた海外市場の流れを引き継いだ。午前９時現在は１３４円８５～９５銭と、前日午後４時比７０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル