国有財産、売却より有効活用を 防衛財源捻出で自民特命委
2023年02月17日18時17分
自民党は１７日、防衛費増額に向けて増税以外の財源確保策を議論する特命委員会（委員長・萩生田光一政調会長）の会合を党本部で開いた。国有財産の取り扱いに関して意見交換。各府省庁舎の高層化を進めて民間に貸し出すなど、有効活用すべきだとの認識で一致した。
国有財産、売却より有効活用を 防衛財源捻出で自民特命委
2023年02月17日18時17分
自民党は１７日、防衛費増額に向けて増税以外の財源確保策を議論する特命委員会（委員長・萩生田光一政調会長）の会合を党本部で開いた。国有財産の取り扱いに関して意見交換。各府省庁舎の高層化を進めて民間に貸し出すなど、有効活用すべきだとの認識で一致した。
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