円相場、１３４円７９～８０銭 １７日午後５時現在
2023年02月17日17時08分
１７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３４円７９～８０銭と、前日（１３３円７７～７８銭）に比べ１円０２銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３４円７９～８０銭 １７日午後５時現在
2023年02月17日17時08分
１７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３４円７９～８０銭と、前日（１３３円７７～７８銭）に比べ１円０２銭の円安・ドル高となった。
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