東京、新たに１２７２人感染 前週比６５０人減―新型コロナ
2023年02月17日16時51分
東京都は１７日、新たに１２７２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べて６５０人減少した。新たな死者は１０人。都基準による重症者は１６人で、前日と変わらなかった。
東京、新たに１２７２人感染 前週比６５０人減―新型コロナ
2023年02月17日16時51分
東京都は１７日、新たに１２７２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べて６５０人減少した。新たな死者は１０人。都基準による重症者は１６人で、前日と変わらなかった。
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