鏑木蓮氏

鏑木 蓮氏（かぶらぎ・れん、本名石田和夫＝いしだ・かずお＝作家）１月１１日午前９時４５分、多臓器不全のため京都市の病院で死去、６１歳。同市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻石田由利子（いしだ・ゆりこ）さん。



〔写真特集〕追悼2023

広告代理店勤務などを経て、０６年にシベリア抑留を題材にした「東京ダモイ」で江戸川乱歩賞を受賞。「思い出探偵」シリーズ、「白砂（はくしゃ）」などの作品があり、近年は医療系ミステリーにも力を入れていた。