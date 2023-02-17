野党、１０月に大統領予備選 ベネズエラ
2023年02月17日15時47分
【サンパウロ時事】南米ベネズエラの野党勢力は１５日、２０２４年にも実施予定の大統領選挙で統一候補を擁立するための予備選を１０月２２日に行うと発表した。主要野党は、強権的なマドゥロ大統領の施政下では公正な選挙を望めないとして、前回１８年の大統領選をボイコット。その後国民の支持獲得に失敗し、政治的影響力を大幅に弱めている。
野党、１０月に大統領予備選 ベネズエラ
2023年02月17日15時47分
【サンパウロ時事】南米ベネズエラの野党勢力は１５日、２０２４年にも実施予定の大統領選挙で統一候補を擁立するための予備選を１０月２２日に行うと発表した。主要野党は、強権的なマドゥロ大統領の施政下では公正な選挙を望めないとして、前回１８年の大統領選をボイコット。その後国民の支持獲得に失敗し、政治的影響力を大幅に弱めている。
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ウォール・ストリート・ジャーナル