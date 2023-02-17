１８３円安の２万７５１３円１３銭 １７日の平均株価
2023年02月17日15時10分
１７日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７５１３円１３銭と前日終値比１８３円３１銭安で終わった。出来高は概算で１１億１３００万株。
１８３円安の２万７５１３円１３銭 １７日の平均株価
2023年02月17日15時10分
１７日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７５１３円１３銭と前日終値比１８３円３１銭安で終わった。出来高は概算で１１億１３００万株。
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