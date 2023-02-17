【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク外国為替市場では、持ち高調整で円を買い戻す動きが強まり、円相場は１ドル＝１３４円近辺に上昇した。午後５時現在は１３３円９０銭～１３４円００銭と、前日同時刻比２１銭の円高・ドル安。