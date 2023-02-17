ＮＹ円、１３４円近辺
2023年02月17日08時10分
【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク外国為替市場では、持ち高調整で円を買い戻す動きが強まり、円相場は１ドル＝１３４円近辺に上昇した。午後５時現在は１３３円９０銭～１３４円００銭と、前日同時刻比２１銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３４円近辺
2023年02月17日08時10分
【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク外国為替市場では、持ち高調整で円を買い戻す動きが強まり、円相場は１ドル＝１３４円近辺に上昇した。午後５時現在は１３３円９０銭～１３４円００銭と、前日同時刻比２１銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル