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〔朝日〕子育て給付金 アピール合戦 入学祝い金・３６００万円奨学金・電子商品券・お米、牛乳券▽財源ないのに選挙公約も 効果検証を

〔毎日〕アベノミクス修正の芽 日銀人事 首相の本音

〔読売〕気球 民間機阻害なら撃墜 領空侵犯 防衛省案 自公了承 武器使用基準明確化

〔日経〕「自衛隊から補給拡大」 米海兵隊 台湾有事で連携視野 総司令官表明 中国抑止に無人機

〔産経〕電通に入札情報漏洩 五輪談合 元次長 落札誘導か

〔東京〕女性の生きづらさ 自民政治が背景に キャスター 安藤優子さん 「イエ中心主義」個人ないがしろ〔ジェンダー平等 ともに〕

【共通ニュース】

◆首相答弁１日で修正 子育て予算「ＧＤＰ比倍増」 官房副長官 基準は示さず

◆コロナ「新型」改め「２０１９」に 名称変更検討 ５類 平時移行強調

◆「確認書」１年有効 マイナ保険証未取得者向け 政府方針

◆自公国が協議体 賃上げなど議論 初会合 思惑は交錯

◆トルコ１６万棟損壊 地震 避難生活１００万人

◆韓国、「北は敵」明記 １６年以来 抑止力強化へ 尹政権 ２２年国防白書

◆最大野党代表の逮捕状請求 韓国、総選挙へ与野党攻防

◆「ロッテリア」、ゼンショーに売却（続）